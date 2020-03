ISPC blijft open, zet in op droge voeding en diepvriesproducten Jill Dhondt

13 maart 2020

16u46 3 Gent De horecaspecialist ISPC sluit de deuren niet, gezien het een voedingsbedrijf is. Het grote aanbod verse groenten zal licht afgebouwd worden, terwijl er meer droge voeding en diepvriesproducten in de rekken zullen liggen.

“We zullen verse producten blijven aanbieden, zolang er vraag naar is vanuit de horeca-ondernemers”, geeft Rudi Petit-Jean, algemeen directeur van Sligro-ISPC aan. “Wel zal het in mindere mate zijn, gezien we sinds enkele weken meer focussen op droge voeding en diepvriesproducten. We willen de horecazaken helpen om creatief met de situatie om te gaan. Zo raden we diepvrieserwtjes aan, in plaats van verse erwtjes. De ondernemers zullen de puntjes wat minder op de i moeten zetten, maar er zit niets anders op dan zich aanpassen.”

Petit-Jean vraagt zijn klanten, de cateringbedrijven en restaurants, om flexibel te zijn. “De corona-uitbraak gaat ons geld kosten, dat staat buiten kijf, maar de vraag is in welke mate. Het is tijd om creatief te worden, en opportuniteiten te scheppen. We merken dat producten zoals hespen uit Italië en Spanje minder vlot geleverd worden, maar daar kan creatief mee omgesprongen worden.”