Is KAA Gent grootste winnaar van stopzetting voetbalcompetitie? Buffalo’s mogen naar de voorrondes van de Champions League en groepsfase Europa League Sabine Van Damme

16 mei 2020

11u37 4 Gent De Algemene Vergadering van de Pro League heeft gisteren beslist dat dit seizoen van de Belgische voetbalcompetitie is afgesloten. De eindstand van voor de lockdown is nu de officiële eindstand. Omdat KAA Gent op 2 stond, mag de ploeg van de Arteveldestad naar de voorrondes van de Champions League. Zo zijn zij misschien wel de grootste winnaars van deze beslissing.

Club Brugge is kampioen. Daar kan weinig op gezegd worden. Brugge stond 15 punten voor op de nummer 2 van de competitie. Dat Club de titel krijgt, mag dus geen verrassing heten. Maar de nummer 2 – KAA Gent dus – die mag ook juichen. Want Gent mag naar de 3de voorronde van de Chamions League, en denkt dat ook de Play Off-ronde haalbaar is. Maar zelfs mochten de Buffalo’s in één van die voorrondes sneuvelen, dan nog mogen ze naar de groepsfase van de Europa League.

“Dat klopt inderdaad”, zegt Dirk Piens, veiligheidscoördinator van KAA Gent. “We zijn nu al gestart met de voorbereidingen voor de Europese matchen. Gelukkig is dat niet de eerste keer, we kennen het klappen van de zweep intussen.” Blij zijn ze uiteraard, bij de Buffalo’s. “Omdat we nu officieel tweede zijn, stappen we in in de 3de voorronde van de Champions League. Het moet nog allemaal bekeken worden wie daar nog in komt. Voor ons moet het mogelijk zijn om daar door te stoten, afhankelijk van loting uiteraard.”

“Winnen we onze derde voorronde, dan komen we in de Play Off-ronde. Dan bestaat dat we tegen een klepper uitkomen, want daarin komen normaal gezien de betere ploegen van de sterke landen, zoals Duitsland of Engeland. Stel dat we verliezen in de derde voorronde, of verliezen in de Play Off-ronde, dan nog mogen we naar de groepsfase van de Europa League. Daar zijn we nu al zeker van. Slecht nieuws is er dus zeker niet, voor ons.”

En dus kunnen de Buffalo’s en al hun supporters zich nu al beginnen voorbereiden op een Europees feestje. Op voorwaarde dat Europa eerst wint van corona, uiteraard.