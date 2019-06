Is Gent op weg naar 1,8 miljoen toeristen tegen 2030? Erik De Troyer

11 juni 2019

21u23 0 Gent In 2017 logeerden in Gent 1.075.000 toeristen. Een record. Dat is een verdubbeling op 20 jaar tijd en Gent lijkt af te stevenen op enorme cijfers tegen 2030. Volgens de meeste voorzichtige berekeningen zijn er dan 1,5 miljoen maar als de trend van 2017 zich doorzet worden dat er zelfs 1,8 miljoen. “We mogen binnen een paar jaar niet vaststellen dat we de toestroom niet meer aankunnen”, zegt toerismeschepen Bram Van Braeckevelt.

Toerisme is big business in Gent. Een gemiddelde toerist doet in Gent 163 euro per dag op. Enkel in Antwerpen geeft men meer uit, dankzij de diamantsector daar. Ook de hotelkamers leveren fors geld op. Gent telt relatief weinig hotelkamers en dus zijn ze ze in 80% van de gevallen bezet. Ze zijn ook duur. Gemiddeld betaalt men in Gent 101 euro voor een overnachting. Daarmee is Gent de duurste stad om te overnachten in Vlaanderen. In totaal brengt het Gentse toerisme 175 miljoen euro in het laatje.

Momenteel telt Gent zo’n 2.000 officiële kamers. Daarnaast zijn er naar schatting 700 à 800 kamers via Airbnb en andere platforms. In totaal zijn er nog zo’n 1.000 kamers die stedenbouwkundig vergund zijn.

Waar komen de toeristen vandaan? De meerderheid blijkt gewoon uit België te komen. Goed voor 33%. Daarnaast zijn onze buurlanden regelmatige bezoekers. Nederlanders komen op de tweede plaats (18%) gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (8%), Frankrijk (5%) Spanje (4%) en de Verenigde Staten (4%). Italië (2%), Zweden (2%) en Albanië (1%) vervolledigen de top 10. Voorlopig is er in Gent nog geen sprake van een grote Aziatische toeristenstroom.

De Sint-Baafskathedraal is de grootste toeristische attractie met zowat 1 miljoen bezoekers. Gevolgd door het Gravensteen. Op de derde plaats staat verrassend de Sint-Niklaaskerk. Die valt gratis te bezoeken en ligt op de grote toeristische as en dus stappen er elk jaar 386.000 toeristen binnen.

Uit onderzoek blijkt dat Gentenaars open staan naar toerisme. Exact 71% vindt toerisme belangrijk voor de stad. Bijna acht op de tien Gentenaars zeggen dat ze door het toerisme in Gent trots zijn om Gentenaar te zijn. Slechts 10% vindt dat toeristen voor overlast zorgen.

Schepen Bram Van Braeckevelt zegt dat de stad nu moet handelen om toerisme onder controle te hoduen. “We moeten het niet hebben over het sluiten van de poorten maar we moeten de feiten wel onder ogen zien. We moeten er nu voor zorgen dat we een stad blijven met toeristen maar geen pure toeristenstad. We zitten qua toerisme lang niet op het niveau van zeg maar Amsterdam of Brugge en dat hoeft ook niet. We willen binnen zes jaar niet vaststellen dat we het toerisme niet meer aankunnen”, zegt hij. “We moeten nu inzetten op een doordacht beleid om een evenwicht te houden tussen de meerwaarde van toerisme en de draagkracht van onze stad en het draagvlak bij de Gentenaar. Laat Gent vooral Gent blijven”, besluit hij. Dit najaar kondigt hij een breed stadsdebat aan over het toerisme.