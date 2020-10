Is Gent een hondenstad? Vier keer zoveel geregistreerde honden als katten Jill Dhondt

06 oktober 2020

16u05 0 Gent In Gent staan er vier keer zoveel honden geregistreerd als katten. 32.675 honden tegenover 8.551 poezen om precies te zijn. Kunnen we dan zeggen dat Gent een hondenstad is? Niet echt, het is eerder een kwestie van registratie. Katten moeten nog maar drie jaar verplicht geregistreerd worden, terwijl dat bij honden al twintig jaar gebeurt.

Sinds 2017 moeten katten verplicht geregistreerd worden. Als je een kat koopt of uit het asiel haalt, dan is dat normaal al gebeurd. Het is pas al je zelf kittens kweekt, dat je daar nog een bezoek voor moeten inplannen aan de dierenarts. Bij honden is dat hele proces al verplicht sinds 1998. Dat verklaart ook waarom er schijnlijk meer honden zijn in Gent dan katten: het is gewoon al langer verplicht voor honden.

Het voordeel van registreren is dat honden en katten gemakkelijk kunnen teruggebracht worden als ze weglopen. Zo werden vorig jaar ongeveer tweehonderd verloren gelopen honden binnengebracht in het dierenasiel, maar door hun chip werden ze snel herenigd met hun baasje. Daarnaast kan een zicht op het aantal honden en katten in de stad een invloed hebben op de infrastructuur. Hoe meer honden, hoe meer nood aan losloopweides en hondentoiletten bijvoorbeeld.