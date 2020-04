Is dit een grap? Pas heraangelegde Hoogpoort ligt weer open, nu voor glasvezelnetwerk Sabine Van Damme

27 april 2020

14u44 0 Gent Sinds vorige week is de Hoogpoort, de straat naast het stadhuis in centrum Gent, vrij van putten en gebroken tegels. De probleemstraat werd voor Sinds vorige week is de Hoogpoort, de straat naast het stadhuis in centrum Gent, vrij van putten en gebroken tegels. De probleemstraat werd voor de 4de keer in 2 jaar tijd onder handen genomen. En nu ze eindelijk klaar is, werd ze maandag weer opengebroken, voor het glasvezelnetwerk van Fluvius.

Fluvius profiteert van de periode waarin nog alle winkels verplicht gesloten zijn om zoveel mogelijk werken vervroegd uit te voeren. Zo hebben de winkeliers geen last van de opengebroken straten als ze eindelijk terug mogen werken. De Graslei moest er al aan geloven, en nu zijn er ook werken aan de Vrijdagmarkt, de Langemunt en – jawel – de Hoogpoort.

Struikelen over brokstukken

Die Hoogpoort heeft al jarenlang problemen met het wegdek. De natuurstenen tegels waarmee de straat is aangelegd zijn niet bestand tegen zwaar verkeer. In principe geen probleem, want de Hoogpoort is een winkelwandelstraat, maar voor allerlei leveringen rijden er toch telkens vrachtwagens door de straat. Gevolg: de tegels breken, en vormen een gevaar voor wandelaars die struikelen over de brokstukken.

(Lees verder onder de foto)

De voorbije twee jaar is al vier keer gewerkt in de Hoogpoort om het wegdek toch maar enigszins treffelijk te krijgen. De laatste keer was in de week van 16 april. Nauwelijks een dikke week geleden dus. Een hele week lang lag de Hoogpoort er smetteloos bij. Maar vanaf maandag moet het wegdek dus opnieuw worden opengebroken, voor de werken van Fluvius.

Combineren

De bewoners en winkeliers kregen daarover een brief in de bus. “We doen ons uiterste best om eventuele overlast te beperken”, belooft Fluvius daarin. En ook: “Wij graven sleuven in het voetpad en plaatsen buizen in deze sleuven. De plaatsing combineren we zo veel mogelijk met al geplande werken in de straat.” Het lijkt wel een slechte grap, maar het is dus echt zo.