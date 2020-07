Irish coffee om 7 uur ’s morgens op de Gentse Feesten? Uiteraard! Sabine Van Damme

15 juli 2020

18u51 2 Gent Geen Gentse Feesten dit jaar – of ‘Geentse Feesten’, zoals ze het op de Vlasmarkt noemen. Maar in de derde week van juli geen irish coffee-momentje om 7 uur ’s morgens? Dat bestaat niet. Dus kan het gewoon wel, inclusief een rondleiding in een verborgen parel en een botram van ’t enige echte Botramkot.

“Sommige tradities mogen niet verloren gaan, zelfs niet door corona”, vinden ze bij de Charlatan. En dus organiseren ze rondleidingen in de nieuwe Gentse stokerij Dada Chapel, in samenwerking met het Botramkot. Waar komt het op neer? Toch irish coffee en een botram mee uuflakke om 7 uur ’s morgens.

“We geven rondleidingen aan kleine groepen van maximum 15 personen in een verborgen Gentse parel, vlakbij het stadhuis”, zegt Gerald Claes van Charlatan. “Het is een belevingsmoment waarbij je al wandelend door het prachtig pand en zijn mooie tuin kan genieten van een straffe kaffe en een botram, typische Gentse lekkernijen.” De Dada Chapel is een gedurfde distilleerderij, een opwindend laboratorium in het midden van het stadscentrum in het voormalig en prachtig gerestaureerde klooster aan de Nederpolder achter het flikkenbureau. Er is huisgemaakte moutwijn, Belgische bio-patattenvodka of Brhum, een suikerbietendestillaat samen met een botram mee uuflakke, koas of choco.

Wie erbij wil zijn moet uiteraard reserveren, en vooral vroeg opstaan. Want de rondleidingen zijn er van 18 tot en met 21 juli, telkens van 7 uur tot 11 uur. ’s Morgens, dus. Want geef nu toe, een Irish coffee om pakweg 15 uur, dat slaat nergens op.

Reservaties verplicht via https://tiqs.com/straffekaffe/agenda.