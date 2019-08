Iris (65) mag hond niet meenemen naar nieuwe sociale woning, “maar ik laat Rocky niet achter!”

Erik De Troyer

21 augustus 2019

20u31 0 Gent Een lange hopeloze zoektocht naar een geschikte woning lijkt voor Iris Vereecken (65) in een persoonlijk drama te ontaarden. “Ik kreeg te horen dat mijn trouwe hond Rocky niet met mij mee mag verhuizen wanneer ik een sociale woning krijg. Maar zonder hem ben ik helemaal alleen. Ik doe hem écht niet naar het asiel”, zegt ze.

De zoektocht naar een nieuwe woning was voor Iris, haar dochter en haar kleinzoon al een ware odyssee de voorbije twee jaar. Het gezin woont in een bouwvallige woning in de Wolfputstraat in Oostakker. Die woning moet verbouwd worden en dus moet het gezin het huis binnenkort verlaten. Al twee jaar is het gezin op zoek naar een betaalbare woning in de buurt, zonder succes. “Als er al eens een woning opduikt binnen onze prijsklasse, dan worden we niet uitgekozen door de immokantoren. De wachtrijen voor een sociale woning zijn dan weer bijzonder lang”, legt dochter Daphné uit. Om meer kans te maken splitste het gezin daarom op. Moeder en zoon gaan apart wonen en oma Iris gaat alleen wonen met haar hond.

Braaf

“Ik was bijzonder blij toen ik hoorde dat ik eerste op de wachtlijst was geworden bij de Volkshaard”, zegt Iris. “Ik dacht snel een sociale woning te krijgen, maar toen kwam de hond ter sprake. Die mocht niet mee. Dat kan ik echt niet geloven. Als ik alleen ga wonen, is Rocky mijn enige compagnon. Ik heb hem nodig. Ik geef hem echt niet af”, zegt Iris emotioneel. “Het is een Bouvier van vier jaar, een grote hond, maar heel erg braaf. Het is zeker geen hond die een hele dag blaft.” Haar dokter schreef inmiddels een getuigenis dat ze haar hond nodig heeft voor haar gezondheid.

Opmerkelijk. Na de discussie over de hond stond de vrouw plots niet meer op de eerste plaats in de rangschikking. “Ik sta nu op plaats 15 bij de Volkshaard en op plaats 6 bij de zustermaatschappij van de Volkshaard. Of dat door een vergissing komt of door de discussie met de hond...ik weet het niet. Het ziet er dus naar uit dat ik nog een pak langer moet wachten. Ik krijg binnenkort enkele maanden onderdak in een noodwoning, maar dat is een tijdelijke oplossing”, zegt Iris.

Nog niets beslist

Bij de Volkshaard reageert men verrast. “Er zijn een beperkt aantal woningen waar honden zijn toegelaten: op het gelijkvloers met een terras of woningen met een tuin bijvoorbeeld”, zegt Koen Van De Velde van de sociale dienst van de Volkshaard. “Op de bovenverdiepingen van appartementsblokken laten we dat zeker niet toe. Dat staat ook zo in het reglement en we verwachten van iedereen zich aan dat reglement houdt. Dat die vrouw zou gezakt zijn op de ranglijst omwille van een discussie over een hond, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Voorlopig is er nog geen woning toegewezen, dus is over die hond ook geen beslissing te nemen.”