Irakees riskeert veertig maanden cel, maar glimlacht nog steeds naar rechter Cedric Matthys

09 oktober 2019

20u00 0 Gent Een Irakese vluchteling, die mogelijks zijn vriendin in brand wou steken, stond zojuist terecht voor de rechtbank van eerste aanleg. Hij ontkent zelf de feiten, maar het Openbaar Ministerie vordert veertig maanden cel. Al leek hij daar niet echt van onder de indruk. “Ik zie dat u hier nog staat te lachen, meneer. Alleen dat vind ik al problematisch.”

“Hij heeft de stookolie uit een petroliumlamp gehaald, ging ermee naar boven en overgoot er zijn vriendin mee." De procureur vertelt rustig haar relaas in de Gentse rechtbank van eerste aanleg. Voor haar zit F. A. O., een Irakese vluchteling die tijdens de oorlog zowel zijn beide broers als zijn moeder verloor. De man staat terecht voor feiten die zich midden mei afspeelden. Het Openbaar Ministerie wil de man laten veroordelen voor poging tot moord op zijn toenmalige vriendin. Hij zou de dame in haar woning in Gent in brand willen hebben gestoken. Al is dat volgens A. O. niet de juiste interpretatie van het verhaal.

“Het klopt dat mijn client met een bus stookolie naast het bed stond”, bevestigt zijn advocaat, “maar het is nooit zijn bedoeling geweest om zijn vriendin in brand te steken. Hij heeft wat olie over hem gegoten en dreigde ermee zichzelf in brand te steken. Daarop is zijn vriendin wakker geschoten, trok ze haar slaapmasker af en is ze in zijn armen gesprongen om hem te bedaren. Toen is de bus stookolie, die F. intussen op het bed had gezet, omgevallen. Daarom lag het bed vol olie.”

Nooit met stok geslagen

A.O stond gisteren ook terecht voor heel wat andere feiten tegenover zijn vriendin. Zo zou hij zich op 17 mei agressief gedragen hebben tegenover haar, maar daar had hij ook een uitleg voor. Hij sloeg haar omdat hij niet wou dat “ze zo laat nog naar buiten zou gaan”. Verder zou hij haar “enkel met de vlakke hand geslagen hebben”. “Dat hij haar met een stok geslagen heeft, klopt niet”, zei zijn advocaat. “Hij heeft ook geen haren uitgetrokken.”

Later vroeg de beklaagde nog de vrijspraak voor wederrechterlijke vrijheidsberoving. A. O. zou zijn vriendin opgesloten hebben in haar eigen woning, maar ook dat ontkent hij. Toch lijken de feiten voor zich te spreken. De politie vond op 18 mei de gsm en de huissleutels van T. bij A. O.. Daarenboven spreekt het niet echt in zijn voordeel dat T. uit haar eigen woning moest klimmen om weg te geraken uit de kluwen van A.O..

“U lacht?”

Op het einde van het proces gaf rechter Hans De Waele A.O. nog een stevige veeg uit de pan. “Ik zie dat u hier nog staat te lachen, meneer. Alleen dat vind ik al problematisch. U moet begrijpen dat de samenleving dit beu is. Besef je wel wat dit allemaal kost? De politie moet over de vloer komen. Wij moeten het hele dossier doorploegen. Als je denkt met ons voeten te kunnen spelen, wel dan vergist u zich. Mocht je het ooit nog maar in uw hoofd halen om nog contact te zoeken met mevrouw T. dan vlieg je veel langer de cel in. Besef dat goed.” Het Openbaar Ministerie vroeg voor alle feiten samen veertig maanden cel en een boete van 100 euro. Ook een straf met probatievoorwaarden was voor de procureur een optie. Uitspraak op 23 oktober.