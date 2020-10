Inwoners Abeelstraat klagen situatie rond lockers voor daklozen aan: “Afval, uitwerpselen, lawaai... we hebben begrip, maar er zijn grenzen” Wietske Vos

08 oktober 2020

10u42 2 Gent De inwoners van de Abeelstraat, tussen de Keizer Karelstraat en de Brabantdam, voelen zich met een kluitje in het riet gestuurd. De 30 lockers voor daklozen die een jaar geleden in de inrijpoort van de stadsdienst Outreachend Werken in hun straat werden geplaatst, zorgen voor heel wat overlast. De bewoners hebben begrip voor de situatie, maar klagen aan dat de Stad Gent haar beloftes niet nakomt, hen niet op de hoogte houdt en hun vragen niet beantwoordt. Volgens schepen Elke Decruynaere wordt eraan gewerkt, maar de buurt is niet onder de indruk.

Op een vraag van gemeenteraadslid Elke Sleurs (N-VA) in de bevoegde commissie over het lockerproject in de Abeelstraat, verdedigde schepen van Outreachend Werk Elke Decruynaere (Groen) het project. “Voor deze kwetsbare mensen, die diep in de miserie zitten, zijn deze lockers soms het enige houvast”, aldus de schepen. “De dienst Outreachend Werk werkt eraan om hen toe te leiden naar een traject, maar dat kost tijd en veel geduld. Maar het rendeert.” Decruynaere voegde eraan toe dat de overlast in de straat niet alleen met het lockerproject te maken heeft, maar ook samenhangt met de aanpalende Zuid-wijk, waar de prostitutiebuurt ligt.

Andere locatie vinden moeilijk

Sleurs vroeg Decruynaere rechtstreeks naar enkele concrete beloftes en aandachtspunten: de halvering van de lockers, het ’s avonds sluiten van de poort, het wifi-gebruik door de dakloze ‘gasten’ en de slechte bereikbaarheid van de contactpersoon die is aangesteld voor de buurtbewoners. Decruynaere: “Het is wel degelijk de bedoeling de helft van de lockers weg te halen uit de Abeelstraat en te verplaatsen, maar we zijn nog steeds op zoek naar een andere locatie. Dit is niet evident, maar we geven het niet op.”

Over het sluiten van de poort meldde ze dat die momenteel iedere avond om 21.30 uur dichtgaat, zodat de ‘gasten’ er niet meer bij kunnen en dus ook niet tot laat kunnen blijven rondhangen. Ook de toegang tot het stopcontact in de garage, waar de lockergebruikers hun gsm komen opladen, zou op die manier niet meer bereikbaar zijn.

Dat de dakloze Gentenaars toegang hebben tot de wifi van de Stad Gent en daar gretig gebruik van maken, is voor de schepen “een vraagstuk hoe dit kan gebeuren. Het is zeker niet de bedoeling. We hebben Digipolis (de ICT-partner van de Stad Gent, red.) de opdracht gegeven uit te zoeken hoe dit mogelijk is.”

Tot slot geeft de schepen toe dat de nieuwe beheerder van de lockers, het aanspreekpunt voor de buurtbewoners, bij zijn presentatie aan de buurt per ongeluk een cijfer van zijn telefoonnummer verkeerd heeft doorgegeven. “Daardoor kon men hem aanvankelijk niet bereiken. Dit is inmiddels rechtgezet.”

Realiteit is anders

Wanneer we deze info checken bij de buurtbewoners, zijn deze echter niet onder de indruk. “Daar klopt echt niets van”, zegt Nina De Pelsmaeker, die vlakbij de inrijpoort met de lockers woont. “In de realiteit gaat het er hier anders aan toe”. De Pelsmaeker reageert samen met een viertal andere straatbewoners die liever anoniem blijven. Ze hebben een waslijst met incidenten die ze telkens opnieuw melden: afval en zwerfvuil, lawaai, muziek, drank- en druggebruik, veelvuldig plassen tegen de gevels, menselijke uitwerpselen voor de deur, gasten die – al dan niet in tentjes – op de vloer van de inrijpoort slapen, gasten die zich soms agressief gedragen, …. “Soms moeten we ’s morgens met de kinderen door allerlei spullen heen laveren omdat ’s nachts een van de gasten het te kwaad kreeg en zijn bezittingen over de straat gooide.”

De buurtbewoners benadrukken dat ze begrip hebben voor de situatie en beseffen dat de dakloze mensen hulp nodig hebben. De Pelsmaeker: “Wat ons stoort, is dat er actie beloofd wordt op onze concrete aandachtspunten, maar er gebeurt niets. Meer nog, we horen tegenstrijdige berichten. Maar meestal ontvangen we geen informatie, eigenlijk: de communicatie loopt bijzonder moeizaam. Zo ontkende de Stad Gent aanvankelijk dat de gasten de wifi gebruikten, maar ze zaten hier letterlijk in rijtjes op onze vensterbanken te surfen. Hopelijk wordt daar nu iets aan gedaan.”

Gebrek aan communicatie

Volgens de buren is er met hun lijstje van gevraagde verbeterpunten nog maar op 1 zaak aangepakt: “Er is wel degelijk na enkele maanden licht geïnstalleerd in de inrijpoort, dat was er eerst niet. Maar verder… Van de belofte om voor het eind van de zomer de lockers te halveren, is niets in huis gekomen. Blijkbaar wordt gezocht naar een andere plek, maar wij worden niet op de hoogte gehouden. Dat de poort elke dag om 21.30 uur gesloten wordt, klopt niet: die gaat meer niet dan wel dicht.” Gisteravond om 22.30 uur bleek de poort wel degelijk dicht te zijn.

Vooral het gebrek aan opvolging zit de buurtbewoners dwars: “We hebben de nieuwe beheerder nog nauwelijks gezien, en die is ook nooit aan ons voorgesteld, laat staan dat we zijn gegevens hebben. We zitten hier nog altijd met een fout telefoonnummer, maar bij een van de buren heeft hij ondertussen zijn juiste nummer op een post-it in de brievenbus gedaan. Maar dat is toch geen manier van communiceren?”

Op vraag van de Stad Gent meldden de buurtbewoners regelmatig incidenten bij de politie. “Maar het is niet bemoedigend dat daar eigenlijk nooit iets mee gebeurt, patrouilles zien we hier zelden. We hebben het gevoel dat de gasten ook ontzien worden. We begrijpen waarom, maar soms hebben we het gevoel dat de dakloze mensen meer rechten hebben dan wij. Er zijn grenzen.”