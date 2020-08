Investeringsfonds van Marc Coucke en leidend farmabedrijf schenken 8.000 handcrèmes aan medewerkers Wit-Gele Kruis Jill Dhondt

21 augustus 2020

10u26 2 Gent Het investeringsfonds Alychlo NV en Fagron NV, nummer één in apothekersbereidingen, schonken vrijdagochtend 8.000 tubes handcrème aan de medewerkers van het Wit-Gele Kruis. De overhandiging vond plaats voor het gebouw van het Wit-Gele Kruis in de Jenny Tanghestraat aan verpleegkundige Carine De Boever.

Marc Coucke, de voorzitter van het investeringsfonds, kon er niet bij zijn voor de overhandiging, maar zijn rechterhand Michaël Schenk nam met veel plezier zijn plaats in. De voorzitter van Fagron NV, Koen Hoffman, was ook aanwezig bij het overdragen van de 8.000 tubes handcrème aan thuisverpleegkundige Carine De Boever. Zij nam de tubes in ontvangst in naam van zowel het zorgpersoneel als de administratieve en logistieke krachten binnen het Wit-Gele Kruis.