Intieme afscheidsconcerten op tien begraafplaatsen in Gent: “Troost voor wie dierbare verloren heeft tijdens coronacrisis” Jill Dhondt

06 juli 2020

16u32 0 Gent Veel Gentenaars hebben de voorbije maanden een dierbare verloren. Omwille van de coronacrisis hebben ze dat vaak alleen of in beperkte kring moeten verwerken. Om hen een volwaardig afscheidsmoment te gunnen, organiseren 123-piano, Gaea Schoeters en de stad tien serene concerten op verschillende Gentse begraafplaatsen.

“Wie iemand verloor tijdens de coronacrisis kon vaak geen afscheid nemen zoals het hoort”, zegt Mieke Van Hecke, schepen van burgerzaken (CD&V). “Verdriet verwerken we normaal gezien samen. Ik hoop van harte dat veel Gentenaars in de serene concerten en in de ingetogen omgeving van onze begraafplaatsen troost vinden, en zo het afscheid van een dierbare een plaats kunnen geven.”

Hulde aan het leven

De concerten zullen bestaan uit zang, gedichten en piano. “Muziek is een middel dat mensen samenbrengt en gedichten vatten wat moeilijk zegbaar is”, geven Frederik Sioen en Gaea Schoeters, de bezielers van Adieu, aan. “De concerten vormen een eerbetoon aan diegenen die we verloren hebben, maar ook een hulde aan het leven.”

De poëzieconcerten vinden elke zondagvoormiddag van 19 juli tot en met 20 september plaats, op een andere Gentse begraafplaats. De rustplaats Campo Santo in Sint-Amandsberg is als eerste aan de beurt. De rouwmomenten zijn gratis en coronaproof. Iedereen is welkom, na inschrijving.