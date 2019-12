Internationale artiesten ontdekken de Minard: Luka Bloom en Suzanne Vega komen

Erik De Troyer

02 december 2019

De Minardschouwburg linken we in Gent vooral aan het volkstheater van wijlen Romain De Coninck en de vele Vlaamse artiesten die er elk jaar op het podium staan. Nu hebben voor het eerst ook een aantal internationale grote namen de mooie theaterzaal ontdekt. In april staat de Ierse singer-songwriter Luka Bloom er op het podium en zopas heeft ook Suzanne Vega er een concert aangekondigd. De zangeres van hits als Luka, Marlene on the Wall en Tom’s Diner staat er op het podium op 3 mei volgend jaar voor wat ze zelf een intiem concert noemt. De Minard telt in maximale capaciteit dan ook maar een 500-tal zitplaatsen. De voorverkoop voor Suzanne Vega start op vrijdag 6 december om 10u via greenhousetalent.be