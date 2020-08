Internationaal geprezen kunstenaar stelt portretten, gemaakt met tienduizenden tandenstokers, voor het eerst tentoon in regio Gent Jill Dhondt Sabine Van Damme

26 augustus 2020

09u59 0 Gent Galerie Ysebaert in Sint-Martens-Latem stelt als eerste in eigen land het werk van de internationaal geprezen kunstenaar Maxim Wakultschik tentoon. Maxim staat bekend om zijn dynamische kunstwerken die een optische illusie opwekken. In Galerie Ysebaert pakt hij uit met portretten die gemaakt zijn met tienduizenden tandenstokers.

Maxim werd in 1973 geboren in Minsk, Wit-Rusland. Op zijn zeventiende verhuisde de jonge artiest naar Duitsland waar hij is afstudeerde aan de gerenommeerde Düsseldorf Art Academy. Van daaruit groeide hij uit tot de meester van de hedendaagse 3D-iconen. Met wiskundige precisie verkent Maxim de grens tussen realiteit en illusie. Hierdoor ontstaat een hypnotiserende interactie tussen de toeschouwer en het kunstwerk. De kleinste verandering van zichtpunt leidt tot spectaculaire transformaties.

Galerie Ysebaert brengt voor het eerst in ons land een boeiend selectie van zowel figuratieve als abstracte kunstwerken van de kunstenaar. “In de werken gebruikt Maxim duizenden tandenstokers om gepixelde, driedimensionale composities te maken, meestal portretten van denkbeeldige vrouwen en beroemde kunstenaars”, legt galerist Annelies Ysebaert uit. “Wanneer je dichtbij een portret staat wordt het werk abstract, wanneer je afstand neemt zie je de persoon. Beweeg je rond een werk, dan ontstaat een verbazingwekkend spel van licht en schaduw. Een enkel werk neemt maanden in beslag om te maken, en om het levendig effect te bereiken worden er meer dan 12.000 tandenstokers gebruikt in talloze kleuren.”

De exhibitie FRAGMENTED REALITIES loopt nog tot 15 november.