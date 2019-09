Internaat van Sint-Barbara verwelkomt nu ook meisjes: “Voorlopig in Drongen, vanaf volgend semester in Gent” Jeroen Desmecht

01 september 2019

16u10 0 Gent Het internaat van het Sint-Barbaracollege opent op 2 september voor het eerst in zijn geschiedenis de deuren voor een veertigtal meisjes. Voorlopig niet in de Savaanstraat, maar in de De Oude Abdij van Drongen. “De vergunningen waren iets later rond dan gepland”, weet directeur Jan Knockaert. “Een pendelbusje zal de dames veilig naar school brengen. Vanaf januari kunnen ze dan in Gent terecht.”

Al sinds de opstart van de school in 1833 verblijven er enkel jongens in het internaat van Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat. Vanaf 2 september 2019 komt daar verandering in. Sint-Barbara is niet de eerste school die de omslag maakt. Het College Paters Jozefieten in Melle deed drie jaar geleden al hetzelfde. Al zijn er in Gent nog internaten die uitsluitend jongens of meisjes verwelkomen.

Internaat met zicht op de Leie

De komende maanden vinden in het pand van het meisjesinternaat, een oud studentenhuis tegenover de school, nog een aantal werken plaats. Intrekken in de Savaanstraat zit er voorlopig dus nog niet in. “Dat was initieel wel de bedoeling”, vertelt Jan Knockaert (29), directeur van het meisjesinternaat. “Maar het gebouw van onze buren, een koetshuis uit de negentiende eeuw, is beschermd erfgoed. Hierdoor duurde het iets langer om de vergunningen in orde te krijgen.”

De scholieren brengen daarom het eerste semester door in de Oude Abdij Van Drongen. De school huurt daarvoor 20 tweepersoonskamers. “Een prachtige locatie, met een mooie tuin en zicht op de Leie”, weet Knockaert. “In theorie kunnen we in december al naar Gent verhuizen, maar we willen de dames daar niet mee belasten in hun examenperiode.”

Eén op zes leerlingen op internaat

Een pendelbusje zorgt in de tussentijd voor vlot vervoer van en naar de school. “Om kwart na zeven vertrekken de meisjes in Drongen. In theorie zitten ze dan om kwart 7.35 uur aan de ontbijttafel op school. Zo hebben ze voldoende tijd om rustig te ontbijten.

Het Sint-Barbaracollege telt 876 leerlingen. Ongeveer een zesde van hen, 100 jongens en 40 meisjes, verblijft dit jaar op internaat. “We proberen voor hen een meerwaarde te creëren. Onze school vraagt veel van haar studenten. Behalve de studiemomenten, focussen we sterk op sport en cultuur en spiritualiteit.

Voorlopig zitten de scholieren per leeftijd in een leefgroep. Jongens en meisjes verblijven gescheiden. “Het is zeker niet zo dat we daar koste wat het kost op inzetten”, weet Knockaert. “Als twee scholieren samen aan een schooltaak werken, is het maar logisch dat ze ‘s avonds samen zitten. We vertrekken nu eenmaal vanuit leefgroepen. Dat doen we om aan de cohesie binnen die groep te werken. Verder wachten we af hoe alles verloopt: merken we bijvoorbeeld dat leerlingen van de derde graad liever bij elkaar zijn, dan gaan we daar zeker naar luisteren. Maar we starten voorlopig apart.”