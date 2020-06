Instituut Bert Carlier: kleinschalig proclamatie-ontbijt Wietske Vos

29 juni 2020

17u02 0 Gent De ene school kiest voor een grootse proclamatie in een kerk, met veel ruimte om iedereen samen volgens de coronavoorschriften te kunnen ontvangen. De andere school prefereert de omgekeerde aanpak. Het Instituut Bert Carlier biedt zijn laatstejaars een kleinschalige proclamatie op maat aan, binnen de bubbel van elke klas.

De vijfdejaars (de laatstejaars, red.) van de richting houtbewerking van het Instituut Bert Carlier voor beroepsonderwijs aan de Oudenaardsesteenweg zitten breed lachend te wachten op tuinstoeltjes vóór hun eindejaarsproject: een prachtige buitenklas, gebouwd in een uithoek van de schoolcampus, vlakbij de fietsersbrug over de Ringvaart. Tom Wyckhuys, leerkrachthoutbewerking en klastitularis, en Leen Dhaenens, leerkracht algemene vakken, hebben daar voor hen een luxueuze ontbijttafel gedekt, inclusief jam van rabarber uit de schooltuin.

Tijdens dit ontbijt krijgen de leerlingen hun diploma overhandigd, inclusief een SODA-rapport, een getuigschrift voor stiptheid, orde, discipline en attitude. “Het budget dat anders naar de proclamatie zou gaan, hebben we nu besteed aan waardebonnen voor de leerlingen. Voor deze jongens kochten we bonnen bij bouwgroothandel Lecot.” (Lees verder onder de foto’s)

Gedreven

Sibbe Mathys (17), Stanimir Biserov (18), Diego Maheux (17) en Angel Losas Rey (19) zijn er klaar voor, het is alleen nog wachten op laatkomer Mladem Mlademov (19). “Hij is nog maar aan de Zuid, meester, dat duurt nog wel even.”

Stiptheid is een aandachtspunt voor Mladem waar hij aan werkt, maar het wordt hem met liefde vergeven. “Het zijn stuk voor stuk fantastische jongens, die in de moeilijke lockdowntijd het beste van zichzelf hebben gegeven”, zegt Dhaenens. “Er was met alle vijf dagelijks contact, en ik kreeg soms om 7u05 ’s morgens al bericht met de vraag wanneer een bepaalde taak af moest zijn. Zo gedreven.” Er was zelfs ruimte om ook nog nieuwe dingen aan te leren, vult Wyckhys aan: “Ze hebben Sketch Up geleerd, en ook beter met Word leren werken. Angel en Stani hebben een extra taak ingeleverd: een schets van hun ouderlijk huis.” Twee leerlingen, Stani en Mladem, haalden ondertussen ook hun rijbewijs.

Dat de coronatijd voor iedereen moeilijk was, erkennen beide leerkrachten onmiddellijk, maar er zijn ook voordelen, vindt Dhaenens: “Wij hebben zóveel geleerd, echt waar. Een voorbeeld: deze jongens mochten vanaf 18 mei maar 2 dagen per week terug naar school komen, alleen voor onze vakken. Uit praktische overwegingen zijn we samen gaan lesgeven in plaats van apart. Dat bleek zo’n meerwaarde voor iedereen, dat we dat volgend schooljaar opnieuw willen doen.”

“Gewoon leuk”

Ondertussen maait Sibbe ijverig het gras, zodat ze straks een potje kubb (buitenspel met houten blokken, red.) kunnen spelen. Op de vraag of hij blij is dat hij bijna van school af is, schudt hij resoluut zijn hoofd: “Ik zou het geen probleem vinden om mijn jaar te moeten overdoen. Het is hier gewoon leuk.” De jongens zijn het erover eens dat het consequent dragen van het mondmasker op school het moeilijkste was de voorbije maand: “Zo warm, en je kunt niet goed spreken. Lastig in de praktijklessen.” Het leukst vonden ze het bouwen van de buitenklas, vooral de poort en het secuur op maat maken van het kleine uitkijkraampje opzij. Alle jongens hebben al een plan voor volgend jaar: starten met werken bij hun stagebedrijf, al dan niet in combinatie met nog een jaar extra naar school.