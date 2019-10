Instituut Bert Carlier heeft een schoolhond om leerlingen tot rust te brengen Sabine Van Damme

14 oktober 2019

13u46 4 Gent De laatste nieuwkomer in de school voor buitengewoon onderwijs Bert Carlier heet Louis. Louis is een labradoodle, een hond dus, en brengt rust voor leerlingen die het moeilijk hebben.

Louis is niet de eerste Gentse schoolhond. Ook in de Muzische Leerthuis Melopee huppelt er een labrador rond, sinds vorig schooljaar al, maar die wordt uit de spotlights gehouden. De schoolhond van Bert Carlier mag wel in de krant. Hij woont sinds 23 september in Het Nest, een vestiging van de stedelijke secundaire school voor buitengewoon onderwijs Bert Carlier. Daar volgen jongeren met een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme, les. Hun nieuwe schoolkameraad Louis is een labradoodle die speciaal als zorghond getraind werd. Een labradoodle is een kruising tussen een labrador en een poedel, die de beste eigenschappen van beide rassen kan hebben, al is dat lang niet altijd zo.

13 weken oud

De hond werd aan de school geschonken door Rotary Gent. “In januari 2018 diende ik in naam van onze school IBC Het Nest en Het Anker het project ‘schoolhond’ in bij Rotary Gent”, zegt vestigingscoördinator Taïna Defraigne. “Zij hebben ons een labradoodle geschonken ter waarde van 2.500 euro. We zijn Rotary Gent heel dankbaar. Onze 13 weken oude pup Louis komt sinds maandag 23 september mee naar school.” Bedoeling is dat leerlingen die het even wat moeilijk hebben, bij de hond kunnen gaan. Door het contact met Louis komen ze sneller tot rust. Een moment met de puppy kan ook een beloning zijn na inspanningen in de klas. Na de schooluren en in de vakanties woont Louis bij Taïna thuis. Het beestje gaat ook nog twee keer per week naar de hondenschool.

Warm initiatief

Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) juicht het initiatief toe. “Het is mooi om te zien wat de aanwezigheid van Louis voor deze leerlingen betekent, wat een momentje met zo’n hondje kan oplossen. Onderzoek toonde al aan dat het aaien van een huisdier ervoor zorgt dat iemands bloeddruk daalt, de hartslag vertraagt en er stoffen vrijkomen die je een goed gevoel geven. De aandacht voor het emotioneel welzijn van deze leerlingen is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren te komen. Zo’n warm initiatief kan ik alleen maar toejuichen.”