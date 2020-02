Ingeweken Gentenaar schrijft thriller over relatie tussen mens en dier Jill Dhondt Sabine Van Damme

26 februari 2020

19u12 0 Gent Noëlle Michel verhuisde achttien jaar geleden vanuit Dijon naar Gent, waar ze recent een roman schreef. Het boek kreeg de naam ‘Viande’, een thriller met sci-fi aspecten, en werd geschreven in haar moedertaal.

Noëlle studeerde af als ingenieur, maar besloot later toch haar liefde voor taal achterna te gaan door vertaalster-schrijfster te worden. In haar boek ‘Viande’ gaat ze in op de relatie tussen mens en dier, vooral de bio- en vleesindustrie neemt ze zwaar onder handen. “Ik verwerk graag thema’s die me achtervolgen in fictie”, zegt ze.

Het verhaal gaat over Lisa, een jonge journaliste, die het verdachte overlijden van haar vriendin onderzoekt. Tijdens haar zoektocht komt ze terecht in de riolen van Parijs en een intensieve fokkerij van Beaumont. “Ze komt een wereld van economisch en industrieel geweld tegen, waar de mensheid vastberaden is om de natuur te domineren. Het is een wereld die sterk op de onze lijkt.”

Het boek zal voor het eerst uitkomen op de boekenbeurs in Brussel op 5 maart. Erna volgt een boekvoorstelling in Limerick in Gent waar Bo Van Spilbeeck, wiens boek Noëlle vorig jaar vertaalde naar het Frans, haar zal interviewen.