Ingebuisde gracht van 3 miljoen euro beschermt Oostakker en Lochristi tegen wateroverlast Jeffrey Dujardin

02 juli 2019

17u02 0 Gent De waterbeheerders van Oostakker en Lochristi leggen een nieuwe waterloop aan om de kans op wateroverlast in de regio terug te dringen. Het gaat om ‘De Nieuwe Westlede’, een ingebuisde gracht tussen de Oostakkerse rotonde Schansakker en het Sifferdok.

Sinds 2010 werken de betrokken waterloopbeheerders en overheden actief samen om de wateroverlast in de regio structureel aan te pakken. Een studiebureau onderzocht daarom 2 alternatieven voor een verbindingswaterloop: een gracht met open bedding of een ingebuisde gracht. Omdat het scenario met open gracht moeilijker te realiseren is en fors duurder bleek, viel de keuze op een ingebuisde gracht. De totale kostprijs van de verbindingswaterloop wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro, betaald door de provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en TMVW, de gemeente Lochristi, de polder van Moervaart en Zuidlede en het bekkenbestuur van de Gentse Kanalen.