Ingebroken in wagens “door de wodka” Wouter Spillebeen

10 september 2019

16u39 0 Gent Een Gentenaar die zich moet verantwoorden voor drie diefstallen en twee inbraakpogingen in wagens, vraagt in beroep een werkstraf. Hij geeft de schuld aan de drank.

De beklaagde kreeg in eerste aanleg een celstraf van tien maanden en een boete van 400 euro, maar hij zou liever een werkstraf uitvoeren. “Die heeft hij in het verleden al eens gekregen en goed uitgevoerd”, pleitte zijn advocaat. “Dat kan”, antwoordde de procureur, “maar na de vorige keer is hij meteen weer begonnen met inbreken. Deze keer willen we een straf opleggen die hem zal afschrikken.” De man zei dat hij onder invloed was van wodka toen hij de diefstallen pleegde. “Maar het is niet omdat je drinkt dat je moet gaan inbreken in wagens”, merkte de rechter op. Op acht oktober kent de beklaagde zijn straf.