Ingebroken in Garderobe, eigenares begrijpt er niks van. “Wij verkopen hier geen goud of zo” Sabine Van Damme

09 februari 2020

09u47 0 Gent Afgelopen nacht werd er ingebroken in de winkel Garderobe in de Jan Breydelstraat in Gent. De daders gingen bijzonder driest te werk. Er is heel veel schade, en er is heel veel gestolen. “Ik begrijp er echt niks van”, zucht Lucrèse Boeykens. Ze hoopt dat eventuele getuigen zich melden bij de politie.

In de anders zo rustige Jan Breydelstraat is vannacht de winkel Garderobe beroofd. “Ik begrijp er niks van”, zegt Lucrèse Boeykens. “Wij zijn een juwelenwinkel, maar we verkopen geen goud of diamanten. Het zijn sierraden, accessoires, mooi uiteraard, maar niet duur.”

Iemand die vanmorgen heel vroeg in de Jan Breydelstraat passeerde, zag de kapot geslagen winkeldeur en verwittigde de politie. Die haalde Lucrèse en haar man om 6 uur uit bed. “Wat we in de winkel aantroffen, tart alle verbeelding”, zegt ze. “Het raam van de winkeldeur is kapot geslagen. Iemand is door het gebroken glas naar binnen gekropen, en heeft zich daarbij gesneden, want er zijn bloedsporen te zien in de zaak. De kasten zijn open gebroken, sommige schuiven zijn gewoon in het rond gesmeten. Beneden zijn we nog niet gaan kijken omdat de politie wacht op het team voor sporenonderzoek. Maar het schijnt daar nog erger te zijn, met kapot geslagen glasplaten. Er is in elk geval heel veel weg. Hoe groot de schade is kan ik nog niet inschatten.”

Lucrèse, die er een zwaar jaar opzitten heeft, is er het hart van in. In 2019 kampte ze met gezondheidsproblemen, maar het zwaarste deel van de behandeling is achter de rug. En nu maakt ze dit mee. “Ach, ik probeer mijn moed samen te rapen. Er zijn mensen die het veel zwaarder hebben. Denk maar aan Maaike Kleedt, wiens winkel helemaal uitbrandde.”

Garderobe is normaal gezien open op zondag, maar vandaag blijft de winkel dicht.

Mocht iemand iets verdacht hebben gezien in de Jan Breydelstraat vannacht, mag dat gemeld worden bij de politie.