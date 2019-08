Informatiedrempel voor ozon in Gent, Sint-Kruis-Winkel en Destelbergen overschreden Jeffrey Dujardin

27 augustus 2019

13u58

Bron: Belga 0 Gent De combinatie van luchtvervuiling, zonnig en warm weer hebben maandag geleid tot hogere ozonconcentraties in ons land. Maandagmiddag om 17 uur werd op drie plaatsen in de regio de drempel overschreven, dat blijkt uit de jongste cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Ook vandaag bestaat de kans dat de informatiedrempel opnieuw wordt overschreden, woensdag wordt dat niet meer verwacht.

De Europese informatiedrempel voor ozon ligt op 180 microgram ozon per per kubieke meter lucht. Bij het overschrijden van die drempel moet de overheid de bevolking informeren. Het ging maandag om de meetstations Destelbergen (205 µg/m³), Baudelopark in Gent (206 µg/m³) en Sint-Kruis-Winkel (199 µg/m³)

De combinatie van luchtvervuiling, tropisch warm en zonnig weer zorgt voor verhoogde ozonconcentraties in de lucht. Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aangeraden om tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Zodra de alarmdrempel wordt overschreden geldt die waarschuwing voor de hele bevolking.