Informatiedrempel voor ozon in Gent en Destelbergen overschreden Jeffrey Dujardin

29 juni 2019

17u02

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Gent De EU-informatiedrempel voor ozon is zaterdag op drie meetpunten in Vlaanderen overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) zaterdag op Twitter.

De Europese informatiedrempel voor ozon ligt op 180 microgram ozon per per kubieke meter lucht. Bij het overschrijden van die drempel moet de overheid de bevolking informeren. Volgens IRCEL is de drempelwaarde van 180 microgram per kubieke meter lucht zaterdag omstreeks 16 uur op drie plaatsen in Vlaanderen overschreden, waaronder in Gent (198 µg/m³) en Destelbergen (191 µg/m³).

De combinatie van luchtvervuiling, tropisch warm en zonnig weer zorgt voor verhoogde ozonconcentraties in de lucht. Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aangeraden om tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Zodra de alarmdrempel wordt overschreden geldt die waarschuwing voor de hele bevolking.