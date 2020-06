Influencers kunnen na drie maanden vastzitten in Gent opnieuw reizen

Gent

Twee jonge Gentenaren ruilden twee jaar geleden hun kantoorjobs in voor een leven op de baan. Ze reisden de wereld rond, en trokken van riads in Marokko naar luxehotels in de Malediven. Het was naast genieten ook hard werken, tot de coronacrisis plots alles stil legde. Drie maanden zaten ze vast in Gent, hun thuisstad, en werd reizen van het ene eind van de wereld naar het andere even op pauze gezet. Zodra de grenzen opengingen, nam het duo echter hun valiezen, en trokken opnieuw richting de zon.