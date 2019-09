Industrieel gebouw in stationsbuurt wordt wooncomplex

Erik De Troyer

18 september 2019

Op de hoek van de Meersstraat en de Raketstraat (tegenover het Sint-Pietersinstituut) krijgt een oud industrieel pand de komende jaren een make-over. Projectontwikkelaars Fenixco en Noan Real Estate zullen er de vroegere fabriek van de firma Metagra verbouwen tot een wooncomplex ‘Ghandon’. Het binnengebied van dat gebouw zal gesloopt worden maar de beschermde gedeelten, waaronder de gevel ontworpen door de bekende architect André Claessens, blijven zeker overeind.

“Er komen in totaal 63 appartementen op de site met zicht op een binnentuin. Het is een uniek stadsvernieuwingsproject”, zegt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci dat dit weekend start met de verkoop van het project. “De prijzen zullen beginnen vanaf 249.000 euro. De penthouse met een groot terras is de duurtste woning en zal 669.000 euro gaan kosten.” De bouw van het project kan binnenkort beginnen en zal zo’n 2,5 jaar in beslag nemen.