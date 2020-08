Indiase diaspora viert Indische onafhankelijkheid in Gents stadspaleis Jill Dhondt

15 augustus 2020

11u44 0 Gent Om de 74e Onafhankelijkheidsdag van India niet zomaar voorbij te laten gaan, organiseerde de Indische diaspora een ceremonie. Het evenement werd live gestreamd zodat naast het kleine publiek ter plekke, ook de kijkers thuis konden meegenieten van de toespraken en de shows.

Na de Gentse Feesten vindt normaal het Indisch Festival plaats onder de schapenstal. Door de coronacrisis kan dat feest uiteraard niet doorgaan, dus zorgde de organisatie Glimpse of India voor een alternatief. In het achttiende eeuwse stadspaleis Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat werd de Indische vlag gehesen, het Indische volkslied gezongen, toespraken gehouden door schepen Astrid De Bruycker en ambassadeur Rakesh Kumar, en performances geven. Drie dansers gaven het beste van zichzelf voor het kleine publiek ter plekke en de online kijkers, en een jongen speelde erna nog het volkslied op zijn instrument.

Vandaag werden ook de winnaars bekend gemaakt van de wedstrijden die de Indische diaspora organiseerde naar aanleiding van de 74e Onafhankelijkheidsdag. In totaal deden tweehonderd Belgen met Indische wortels mee aan de kunstwedstrijd voor kinderen en de ‘Indians in Belgium got talent’ competitie.