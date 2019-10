Inbrekersbende die 20.000 euro stal in Kristallijn krijgt celstraffen tot 5 jaar Cedric Matthys

23 oktober 2019

20u50 0 Gent In het hof van beroep in Gent stonden woensdag drie Roemenen terecht voor 14 inbraken en diefstallen. De bende ging onder meer in de Gentse ijspiste Kristallijn met 20.000 euro aan de haal. De leider Marian S. heeft vijf jaar effectieve celstraf gekregen.

De inbrekersbende heeft vorig jaar overal in België toegeslaan. Van Wevelgem tot Bouillon linkten speurders de criminelen aan verschillende inbraken en diefstallen. De opvallendste misdaden vonden begin 2019 plaats. In januari sloeg de bende toe in twee Media Markt-filialen. Hierdoor kwamen ze ook op de radar van de speurders terecht.

Een inbraakpoging op 17 januari vorig jaar bij Media Markt in Sint-Kruis bij Brugge kon gelinkt worden aan een gelijkaardige inbraak twee dagen eerder bij Media Markt in Hasselt. Toch wist de politie toen nog niet wie de feiten gepleegd had. De bende hield zo op februari 2018 nog lelijk huis in de Kristallijn in Gent. Ze trapten de toegangsdeur van de ijspiste in en braken zowat alle kluizen en wisselautomaten open. Bij deze diefstal ging de bende met 20.000 euro aan de haal. De daders spoten achteraf brandblusapparaten leeg op de vloer om hun sporen uit te wissen.

Kompanen lichter bestraft

Op basis van afgeluisterde telefoongesprekken duidden de speurder Marian S. als leider van de bende. De man heeft deze beschuldigingen altijd ontkent, maar het hof van beroep achtte de feiten bewezen. Net als in eerste aanleg kreeg S. ook hier een effectieve celstraf van vijf jaar. Zijn twee kompanen daarentegen komen er iets lichter van af. Waar de eerste eerst vier jaar effectief kreeg, is dit nu drie jaar geworden. De tweede zag zijn straf dan weer slinken naar dertig maanden effectief in plaats van vier jaar.