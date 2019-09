Inbrekers maken kebabzaak 800 euro armer: “De televisie kregen ze gelukkig niet los” Jeroen Desmecht

03 september 2019

16u12 0 Gent Inbrekers hebben het voorbije weekend toegeslagen in de Uniq Kebab-Grill aan het UZ-Gent. Muzaffer (22) en Abdullah (25) trekken nu aan de alarmbel: “Voorbije nacht braken dieven nog bij een buurtbewoner in. Het gebeurt hier steeds meer.”

De broers houden de zaak ondertussen al zo’n twee jaar open samen met hun vader. “Vroeger zaten we in de buurt van Gent-Sint-Pieters. Daar kregen we één keer dieven over de vloer", vertelt Muzaffer. Twee jaar geleden verhuisde de zaak naar de Zwijnaardsesteenweg. Ook hier bleven ze niet gespaard: in de nacht van zaterdag op zondag gingen dieven met twee kassa’s aan de haal. Buit: een slordige 800 euro.”

Ze forceerden eerst de voordeur, maar raakten niet binnen. Ook de schade rond de ramen getuigt van een mislukte inspanning. Een derde poging langs de achterdeur was wel succesvol. Behalve de kassa’s, probeerden ze ook een televisietoestel te stelen. “Maar dat is gelukkig niet gelukt”, zegt Abdullah.

De politie en het labo kwamen zondagochtend ter plaatse. “Er werden vingerafdrukken genomen, hopelijk levert dat iets op”, zucht Muzaffer. “We wilden na de verhuis even afwachten met camera’s te plaatsen. Videobeelden hebben we jammer genoeg niet. Voorbije nacht braken dieven nog bij een buurtbewoner in. Het gebeurt hier steeds meer. Die camera’s gaan hier dus snel komen.”