Inbreker steelt voor 2.000 euro aan instrumenten van Gentse band: “En dan hebben we het nog niet over de emotionele waarde” Jill Dhondt

12 oktober 2020

12u55 0 Gent De Gentse muziekgroep ‘Onverwachte Honger’ stootte op een onaangename verrassing toen ze hun repetitiekot binnenkwamen. De helft van hun instrumenten bleek gestolen. Samen zijn ze goed voor meer dan tweeduizend euro. De verzekeraar wil de bandleden niet vergoeden, dus zullen de muzikanten een inzamelactie op poten zetten.

Door de coronamaatregelen konden de muzikanten van Onverwachte Honger heel weinig repeteren de laatste maanden. Enkele weken geleden kwamen ze voor het eerst sinds lange tijd weer samen in hun repetitielokaal in de Kortrijksepoortstraat, waar ze op een onaangename verrassing stootten. “De helft van ons instrumenten bleek gestolen”, zegt gitarist Mathias Van Severen.

De inbreker(s) ging(en) aan de haal met twee contrabassen, twee gitaren, twee versterkers en een mengpaneel, allemaal samen meer dan tweeduizend euro waard. “Het enige wat is overgebleven is een hele grote versterker en een drumstel. Ook de dure fietsen en laptops zijn vreemd genoeg blijven staan.”

Koekjesverkoop

Mathias en de andere bandleden hadden gehoopt dat de verzekering zou tussenkomen, maar dat is niet het geval. “Een ander idee was om een benefietconcert op poten te zetten maar met de nieuwe coronagolf en de helft van ons instrumenten weg, is dat geen optie. Dus zijn we aan het kijken om een koekjesverkoop of iets dergelijks te organiseren, zodat we nieuwe instrumenten kunnen kopen. Zolang we die niet hebben, kunnen we ook niet repeteren. De kans dat we onze oude instrumenten terugzien achten we klein maar mocht iemand ze toch gezien hebben, dan horen we het heel graag. Aan een instrument hangt meer dan enkel een prijskaartje, het heeft ook een emotionele waarde.”

Wie de band wil steunen, kan hun Facebookpagina in de gaten houden.