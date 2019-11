Inbraak bij pas opgerichte scoutsgroep Wouter Spillebeen

26 november 2019

18u19 0 Gent FOS De Kariboes is nog maar enkele maanden actief in Gent, maar in hun lokaal kregen ze afgelopen weekend al een inbreker over de vloer. Die nam voor ongeveer 250 euro elektronica mee en gooide alles overhoop. “We zitten financiëel al niet in de beste situatie, dus alle hulp is welkom.”

In augustus besloten zeven vriendinnen om de nieuwe scoutsgroep De Kariboes op te richten. Ze kregen een lokaal aan de Neermeerskaai op de site van Freinetschool De Wingerd en werden zo de elfde eenheid van FOS Open Scouting in Gent. Maar toen de leiders maandagochtend in het lokaal kwamen, stelden ze vast dat iemand alles overhoop had gehaald en hun droom bijna aan diggelen had geslagen.

Oproep

“De deur is geforceerd en er is vooral elektronica gestolen, zoals een oventje en een koffiezet”, vertelt leidster Charlotte Goossens. “Alles is op de grond gegooid en er is op de alle kleren gestapt met erg vuile schoenen. De inbrekers hebben het zeker niet proper achtergelaten. Omdat we nog maar net begonnen zijn, zitten we financiëel al niet in een goede situatie, dus als er dan voor ongeveer 250 euro aan materiaal gestolen wordt, komt dat hard aan. Gelukkig komen onze activiteiten er niet echt door in het gedrang.”

Naar aanleiding van de inbraak lanceerde de scoutsgroep een oproep. “We vragen ons af of iemand wat dingen kan missen? Dingen zoals gezelschapsspelletjes, spelmateriaal, warme kleren, dekens, knutselgerei…”, schrijven De Kariboes op hun facebookpagina. Wie materiaal wil doneren, kan contact opnemen met de scouts via mail op info@dekariboes.be of via het telefoonnummer 0468 00 28 46.