In tegenstelling tot prondelmarkt, wel nog een volle vrijdagmarkt Sabine Van Damme

10 januari 2020

16u44 2 Gent Vandaag was er de populaire vrijdagmarkt op het gelijknamige plein. In tegenstelling tot de prondelmarkt vorig weekend, stond de Vrijdagmarkt wel vol, als vanouds. Hier heeft de LEZ dus geen impact.

De prondelmarkt vorig weekend gaf een trieste aanblik. Zowat de helft van handelaars kwam niet meer opdagen, omdat ze met hun bestelwagens niet meer in de Lage Emissiezone binnen mogen. Op de vrijdagmarkt heeft de LEZ voorlopig geen effect. Daar stonden vanmorgen evenveel handelaars als anders. Feit is wel dat er in de maand januari nog geen boetes worden uitgeschreven in de LEZ. Het zou dus kunnen dat er vanaf februari alsnog handelaars afhaken, maar die kans lijkt klein. Ook schepen van markten en foren liet al optekenen dat vooral de prondelmarkt kwetsbaar was voor de LEZ, omdat vele handelaars daar al een gevorderde leeftijd hebben, en dus niet meer willen investeren in nieuwe voertuigen. Voor de marktkramers van de vrijdag- en de andere markten ligt dat anders.