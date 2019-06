In short naar de gemeenteraad? “Geen respect voor de instelling” Sabine Van Damme

25 juni 2019

09u57 47 Gent Dat het warm was gisteren, en vandaag nog meer. En dus verschenen gisterenavond minstens 3 gemeenteraadsleden in short op de zitting van de gemeenteraad. “Not done”, vindt ondervoorzitter Christophe Peeters. Hij agendeert de kwestie op het fractieleidersoverleg.

“Ja, het was warm”, zegt Peeters, die gisterenavond strak in het pak en mét das op de gemeenteraad verscheen, zoals altijd. “Maar toevallige omstandigheden als temperatuur zijn geen excuus om ‘stijl’ overboord te gooien. We zitten hier op het Stadhuis van Gent, niet op de Blaarmeersen. Ik vind het niet kunnen dat raadsleden hier in korte broek verschijnen. Dat getuigt van een gebrek aan respect voor de instelling. Dat vrouwen in jurk en op sandalen naar de raad komen vind ik ok, maar ook zij moeten niet in strandkledij en op ‘zeesletsen’ komen aanzetten. En ja, ik ben daar gevoelig aan.”

En dus agendeert hij de ‘dresscode’ van de gemeenteraad op het fractieleidersoverleg. Dat vindt evenwel pas plaats in augustus, maar de boodschap wordt vandaag alvast verspreid.

De gemeenteraad start op maandagavond al om 18 uur met een vragenuur, en toen was het nog vlotjes 30 graden buiten. Dus besloten Anne Schiettekatte (sp.a), Manuel Mùgica Gonzalez (Open Vld) en Bert Misplon (Groen) in korte broek naar de raad te komen. In het stadhuis zelf valt de hitte nochtans goed mee. De ‘strandkledij’ werd gisteren alvast op meerdere vreemde blikken onthaald, niet alleen bij Peeters. Of er echt een stadhuis-dresscode komt, valt af te wachten.

