In het Oost-Vlaanderen van topchef Olly Ceulenaere (Publiek): “Een bruin café, dat is mijn inspiratie” Jeroen Desmecht

15 juni 2019

11u50 11 Gent In deze nieuwe reeks vragen we elke week aan een Oost-Vlaamse topchef waar ze heen trekken als ze zelf niet achter het fornuis staan. Met ‘Publiek’ in Gent prikkelt Olly Ceulenaere (39) al meer dan vijf jaar het Vlaamse culinaire landschap. Modus operandi: no-nonsense, eigenzinnigheid én een oprechte glimlach. “Een bruin café, da’s mijn inspiratie. Wat jonge gasten die samen met de advocaat van om de hoek een pint drinken. Niemand die raar opkijkt, iedereen welkom.”

1. Shibui: “Japans/Koreaans geïnspireerde keuken, lekkere wijntjes en het volume van de muziek een tikkeltje hoger: een gezellig pop-uprestaurant waar je van tafel wordt geblazen", lacht Ceulenaere, terwijl hij achterom kijkt naar de barvrouw. Lore (26), zijn trouwe toeverlaat in Publiek, runt de zaak samen met haar vriend. “Eind juli stopt ze hier, maar het is super om te zien dat ze zelf zo’n leuke dingen doet. Serieus: los van mijn fierheid, zeker een bezoekje waard.”

Shibui, Nieuwewandeling 62, 9000 Gent

2. Café ‘t Kanon: “‘s Zondags passeer ik hier al eens voor een glas glas picon vin blanc. Het café sluit al om acht, dus ik kan enkel tijdens mijn vrije dag gaan. Het is zo'n plek waar de tijd is blijven stilstaan, maar het straalt zo’n echtheid uit. Elke keer als ik er binnenstap, ben ik blij dat het nog bestaat. Dat het niet plots is vervangen door een Panos of zo. (lacht)”

Café ‘t Kanon, Meerseniersstraat 17, 9000 Gent

3. Eetkaffee De Lieve: “Open op maandag, dus dat komt goed uit voor mij”, vertelt Ceulenaere. “Een supermooie locatie, heel toegankelijk en producten van topkwaliteit. Als ik daar ga eten, weet ik dat het zal smaken.”

Eetkaffee De Lieve, Sint-Margrietstraat 1, 9000 Gent

4. Plein25: “Een zaak met nostalgische waarde voor mij: toen ik nog in het Hof van Cleve werkte, spraken we met de crew vaak af in De Hermelijn in Wannegem-Lede. De toenmalige eigenaars baten nu Plein25 uit in Wortegem-Petegem. Het concept namen ze gelukkig mee: een restaurant voor een twintigtal personen, waar de suggesties nog gepresenteerd worden op een krijtbord. Je voelt je meteen welkom. De sfeer, de stijl: het is allemaal heel eenvoudig, maar dat is juist wat ik zoek. Geen moleculaire keuken, maar gewoon een aangename decor met lekker eten. Ideaal voor een goede babbel met mijn vrouw.”

Plein25, Elsegemplein 25, Wortegem-Petegem

5. Een Twee Vijf: “Twee jongen gasten die ik al een tijdje ken. De ene doet de keuken, de andere de zaal. Mannen die gewoon in de juiste richting kijken, met de nodige passie en gedrevenheid. Ga langs én je wordt in de watten gelegd. Altijd een plezier om te gaan eten.”

Een Twee Vijf, Molenaarsstraat 125, Gent

6. Het Gouden Hoofd: “Zo’n zaak waarvan ik wou dat ik ze zelf had opgericht. Eentje die gewoon klopt: eten doe je in een aparte kamer, achter de bar waan je jezelf dan weer in een café. Heel toegankelijk en een leuke vibe. Kom je langs met kinderen? Geen enkel probleem. Die toegankelijkheid vind ik belangrijk: een bruin café, da’s mijn inspiratie. Wat jonge gasten die samen met de advocaat van om de hoek een pint drinken. Niemand die raar opkijkt, iedereen welkom.”

Het Gouden Hoofd, Slachthuisstraat 96, 9000 Gent

7. Eat@12: “Misschien wel de opmerkelijkste keuze in deze lijst: ik ben er namelijk zelf nog niet geweest, maar het staat bovenaan mijn to-dolijst. Toen ik nog in Restaurant Volta werkte, kwam de uitbater daar vaak eten met zijn vrouw. Eat@12 biedt werknemers van Aarova (een maatwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, red) de kans om te werken in deze prachtige sector. Zo’n restaurant verdient alle aandacht en erkenning die ze kan krijgen. En de zaak zelf? Ook die is naar verluidt uitstekend. (lacht)”

Eat@12, Doorn 12, 9700 Oudenaarde

8. Café Gitane “Ideaal om na de shift de avond af te sluiten. Als we hier binnenvallen, worden we altijd met open armen ontvangen. Bovendien hebben ze een boeiende bierkaart én een patron die het klappen van de zweep kent. Hij weet altijd wel iets te vertellen, en laat je regelmatig eens een ‘specialleke’ proeven. Wanneer we blijven plakken en onze magen beginnen knorren, kunnen we hier ‘s nachts ook terecht voor een portie bitterballen. Ideaal om een zware werkdag af te sluiten.”

Café Gitane, Meerseniersstraat 9, 9000 Gent

Kiezen is verliezen. Dat beseffen we maar al te goed. Olly Ceulenaere gaf ons voor dit stuk meer tips dan we konden uitwerken. Ook deze zaken sieren zijn favorietenlijstje:

De Superette RTT (Gent), Alberte (Gent), Luxe-versmarkt Cru (Gent), artisanale bakkerij De Superette (Gent-Zuid), Bakkerij De Gentsche Koekedoos (Gent), Dranken Geers (Oostakker), Aroy Aroy (Gent), Minor Swing (Gent), Bar Belien (Gent).

Volgende week: