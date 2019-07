In het Botramkot doen ze vrolijk aan kinderarbeid (maar niet echt, natuurlijk) Sabine Van Damme

23 juli 2019

16u50 2 Gent Als de Gentse Feesten ook voor kinderen zijn, dan mogen die daar ook iets voor terug doen. Dat vinden ze alvast op de Vlasmarkt. En dus wordt daar vrolijk aan kinderarbeid gedaan.

Niet echt, natuurlijk. Juliette (9), Luce (11) en Roxanne (12) doen het graag, in het Botramkot zitten in de vooravond. En natuurlijk zitten ze er niet ’s nachts. Maar het is toch een grappig zicht, zo drie kinderen op de Vlasmarkt. “Hoe lang we dit al doen? Als sinds we geboren zijn”, lachen ze. En dat is ook zo. Want alle drie zijn ze kinderen van mensen die van dichtbij of veraf wel iets met de Vlasmarkt te maken hebben. Kinderarbeid verboden? Op de Gentse Feesten mag alles, zolang er maar geen confetti gegooid wordt.