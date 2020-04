In gietende regen wachten op voedselbon: corona treft kwetsbare Gentenaars: “In vijf weken van 250 naar 500 bonnen” Cedric Matthys

19 april 2020

14u00 3 Gent De Gentse weggeefwinkel De Olijfboom in de Forelstraat heeft sinds het begin van de coronacrisis voor 45.000 euro voedselbonnen uitgedeeld. “Bij de start, vijf weken geleden, kwamen er zo’n 250 personen om een bon”, zegt verantwoordelijke Evelyne Huughe. “Intussen is dat aantal verdubbeld.”

Terwijl de regen met bakken uit de lucht valt, staan tientallen mensen te schuiven in de Gentse Forelstraat. Voor de vijfde week op rij organiseert De Olijfboom een voedselbedeling. In gewone tijden kunnen kwetsbare Gentenaars in de weggeefwinkel terecht voor kleding, huisraad en verzorgingsspullen. Sinds het begin van de coronacrisis is er echter heel wat meer nodig.

“Op dinsdag en zaterdag delen we voedselbonnen uit”, zegt verantwoordelijke Evelyne Huughe. “Hiermee kan je voor 20 euro producten kopen in de nabijgelegen Carrefour. Bij de start, vijf weken geleden, kwamen er zo’n 250 personen om een bon. Intussen is dat aantal al verdubbeld. De noden zijn hoog. Zelfs met dit slechte weer verwachten we honderden mensen. Vooral het aantal daklozen valt op. Waar we vroeger wekelijks hooguit 5 daklozen zagen in onze winkel, zijn dat er nu tientallen per bedeling. Ik heb nog nooit zoveel slaapzakken moeten uitdelen als nu.”

We richten ons tot daklozen of personen die plots een groot deel van hun inkomen verloren zijn. Die laatste groep zagen we de jongste weken toenemen. Zo hoorde ik onlangs het verhaal van iemand die met dagcontracten in de haven werkte. De bus reed van de ene dag op de andere niet meer Verantwoordelijke Evelyne Huughe

90.000 euro

De Olijfboom huist in een gebouw van de stad Gent en krijgt werkingsmiddelen, maar voor deze actie zamelden ze al het geld zelf in. “We haalden in totaal 90.000 euro op”, zegt Huughe. “Hiervan hebben we de helft inmiddels opgebruikt. Nieuwe giften zijn dan ook meer dan welkom. Weet dat bij ons het geld goed besteed wordt. We spreken met onze bonnen een specifiek doelpubliek aan. Ze zijn niet bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld al een leefloon krijgen. We richten ons tot daklozen of personen die plots een groot deel van hun inkomen verloren zijn. Vooral die laatste groep zagen we de jongste weken toenemen. Zo hoorde ik onlangs het verhaal van iemand die met dagcontracten in de haven werkte. De bus reed van de ene dag op de andere niet meer. Allemaal drama’s die nu boven komen drijven.”

Geen sturende rol

“Naast de vele kwetsbare Gentenaars, merk ik op dat er vandaag (zaterdag, red.) heel wat mensen uit andere gemeenten komen”, zegt Astrid De Bruycker (sp.a). Ze komt een dagje meedraaien om te zien hoe de bedeling verloopt. De schepen van Welzijn vindt het initiatief bemoedigend, maar hekelt het feit dat de provincie Oost-Vlaanderen geen sturende rol opneemt. “West-Vlaanderen heeft 300.000 euro uitgetrokken om het middenveld te ondersteunen. Waarom gebeurt in Oost-Vlaanderen niet hetzelfde? Gent moet nu met veel van de problemen afrekenen. We moeten samenwerken om deze mensen te helpen.”

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, sloegen twaalf Gentse organisaties de handen in elkaar. Ze lanceerden samen het Gents Solidariteitsfonds. Wil je zelf bijdragen? Neem dan een kijkje op www.eenhartvoorvluchtelingen.be/solidair. Je vindt er info over de verschillende projecten.