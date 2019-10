In Gent kan men binnenkort kiezen uit acht (!) aanbieders van app-parkeren Erik De Troyer

14 oktober 2019

11u33 9 Gent Vanaf januari 2020 zijn er in Gent acht (!) verschillende providers van parkeren via app of sms. Al die providers hebben bovendien nog eens hun eigen tarieven die moeilijk te vergelijken vallen. Gent is de enige stad waar zo veel verschillende spelers worden toegelaten.

In Gent wordt zowat 1 op de 6 parkeertickets via een app besteld. De stad was al de enige die vier verschillende providers toeliet op de markt. Vorig jaar annuleerde de stad echter alle lopende contracten om nog meer providers toe te laten.

De Stad Gent zegt door de ingreep voor ‘een kwalitatief en ruim aanbod’ te zorgen. “De klanten kunnen gemakkelijk verschillende aanbieders uitproberen en op elk moment van aanbieder veranderen. Sommige nieuwe aanbieders hanteren een ander tarievenmodel, anderen bieden een innovatieve gebruikerservaring. Meerdere aanbieders werken aan de verbreding van hun diensten en aan andere vormen van duurzame mobiliteit: deelmobiliteit, koppeling met tickets voor openbaar vervoer”, klinkt het.

Er waren bij de laatste aanbestedingsronde tien kandidaten. De acht best scorende gaan vanaf januari 2020 aan de slag in Gent. Het gaat om 4411, Easypark, Flowbird, Parkmobile, PayByPhone, OpnGo, Parkd en Yellowbrick.

Mobiel parkeren heeft een aantal voordelen. Men betaalt enkel de tijd die men effectief parkeert en moet dus niet op voorhand inschatten hoe lang men blijft. Dat zou een besparing van 20 tot 30% moeten opleveren. Bedrijven kunnen ook een factuur opvragen. Daar staat tegenover dat de providers kosten aanrekenen. Meestal bedraagt dat 25 à 30 cent per parkeerbeurt.

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) beseft dat een provider kiezen geen snelle beslissing zal zijn. “Het is vergelijkbaar met het kiezen van een gsm-abonnement. Ook daar zijn er veel verschillende tarief-formules. Het beste wat mensen kunnen doen is die tarieven eens rustig vergelijken. Dat is geen werk dat men snel-snel aan de parkeermeter kan doen, dat klopt. Op elke parkeermeter komt wel een verwijzing naar alle aanbieders.”