In één keer 15.000 vierkante meter kantoren erbij op The Loop

Erik De Troyer

01 april 2020

06u00 0 Gent Gent heeft van alle steden het laagste percentage aan leegstaande kantoren, minder dan 4%. Op een heel jaar krijgt Gent er meestal zo’n 15.000 vierkante meter aan kantoren bij. Op The Loop is nu begonnen aan een de bouw van NETWORKS Gent, een kantoorproject dat in één keer voor dat jaarcijfer zorgt.

Het project komt op de braakliggende site aan de Raymonde de la Rochelaan in Sint-Denijs-Westrem, niet ver van Flanders Expo en Ikea. Daar rijzen binnenkort twee duurzame kantoorgebouwen op. Die zijn samen goed voor maar liefst 15.000 vierkante meter aan kantoorruimtes met ondergrondse parking, fietsenstalling en archiefruimtes. Begin dit jaar startte Banimmo de bouwwerken. In de zomer van 2021 moeten de eerste bedrijven er hun intrek nemen.

“Er heerst een serieus tekort aan kantoren in regio Gent. Wij kunnen ontwikkelaars van zo’n kantoorgebouwen alleen maar aanmoedigen zodat we nieuwe en geschikte kantoren kunnen aanbieden in de markt. Er zijn vandaag voornamelijk oude en opgefriste gebouwen beschikbaar, maar grotere bedrijven opteren echter meer en meer voor nieuwere, duurzame panden. Dit nieuwe project speelt daar op in”, zegt Ronny Nuten, Head of Offices bij Ceusters dat instaat voor de verkoop en verhuur van de kantoren. De kantoren zullen zo’n 160 euro per vierkante meter gaan kosten.

Elke verdieping van het project is goed voor tot wel 1.000 vierkante meter aan kantoorruimte. Elke verdieping kan nog opgesplitst worden. Er wordt ook een open werkruimte voorzien met onder andere vergaderfaciliteiten en een gemeenschappelijke ruimte.

NETWORKS Gent is met 15.000 vierkante meter aan kantoorruimte één van de grootste kantorenprojecten die Gent de laatste jaren gekend heeft. Omdat er bij zulke grote bouwprojecten meer energie nodig is, wordt er naar duurzame oplossingen gekeken. Daarom is de site voorzien van een zogenaamd BEO-veld dat energie uit diepe boorgaten in de grond haalt. Dat zorgt voor verwarming in de winter en koeling in de zomer.

“Het kantorenproject zal grotendeels zelf instaan voor het opwekken van zijn energie. Daarnaast worden de kantoren ook voorzien van koelplafonds, waarbij de lucht in de ruimtes op natuurlijke wijze gekoeld wordt”, zegt Ronny Nuten. “Het gebouw wordt daarnaast ook voorzien van ondergrondse parkings met voldoende laadpalen voor wagens, fietsen en motorfietsen. En er komen verschillende groene ruimtes op en rond de site, waaronder een park dat de kantoren zal verbinden met de nabij gelegen woningen. Bedrijven die zich vestigen in Gent kiezen doelbewust voor de vlotte bereikbaarheid in het zuiden van Gent. De site is, naast de auto, ook zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Door die vlotte bereikbaarheid zijn nieuwe kantoren in deze regio van groot belang. De omgeving van Flanders Expo, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde en zelfs Sint-Martens-Latem is erg gegeerd.”

Over de ontwikkeling van The Loop in zijn geheel loopt momenteel een studie om na te gaan wat er mogelijk is. Oorspronkelijk stond daar een Outletcenter gepland maar die plannen ketsten na vele jaren af. In het najaar wordt daar een beslissing verwacht.