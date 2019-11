In dit café kan je honden adopteren: “Vijf à tien dieren lopen hier vrij rond om kennis te maken met bezoekers” Yannick De Spiegeleir

03 november 2019

15u42 58 Gent In een pand aan de Godshuizenlaan tegenover het STAM heeft hondenadoptiecafé Dogs & Drinks de deuren geopend. Na enkele pop-upedities heeft bezieler Marijn Kenis een vaste stek gevonden voor zijn initiatief.

Kenis haalde de mosterd voor zijn idee bij kattenadoptiecafé Dreamcatchers in het centrum van Gent. “Ik vroeg me af of er een gelijkaardig initiatief bestond voor honden, maar dat bleek in Gent niet het geval, meer zelfs, we zijn het eerste hondenadoptiecafé van het land.”

Op zondag kunnen bezoekers kennismaken met vijf à tien honden waarvan de meesten op zoek zijn naar een nieuw baasje. Daarvoor werkt Dogs & Drinks samen met organisaties die dieren opvangen. “Alle honden lopen hier vrij rond. We hebben het café ook zo ingedeeld dat ze kunnen vertoeven tussen de bezoekers, maar zich ook kunnen afzonderen op een rustig plekje”, zegt Kenis. “Bij alles wat we doen, staat het welzijn van de hond voorop. De honden die bij Dogs & Drinks verblijven, zijn geselecteerd op basis van hun karakter en de mate waarin ze zich comfortabel voelen bij mensen en andere honden.”

Tania Van de Casteele investeerde mee in het project van de dierenliefhebbers. “Als dierenvriend sta ik volledig achter het idee. Niet zomaar om het even wie kan een hond adopteren. Als mensen interesse tonen wordt er gepolst naar hun woonsituatie, of ze kleine kinderen hebben. Zodat de honden terecht komen bij een baasje dat bij hen past”, vertelt Tania terwijl ze over de bol van stafford Kalishi aait. “Zij heeft zopas een baasje gevonden. Schitterend is dat. Uiteraard is iedereen hier welkom, niet enkel mensen die geïnteresseerd zijn om een hond te adopteren. Ook wie thuis geen hond kan houden, maar wel gek is van de dieren kan hier terecht.

Dogs & Drinks is niet enkel open op zondag, maar ook van woensdag tot en met zaterdag. “Maar enkel op zondag zijn de adoptiehonden aanwezig. Op de andere dagen bestaat de kans dat je minder honden ziet. Al kan je hier dan ook terecht om iets te komen drinken of te studeren met of zonder je eigen hond”, nodigt Kenis uit.

Om de werking volwaardig te laten draaien, zijn ze bij Dogs & Drinks nog op zoek naar extra helpende handen. “We zoeken nog mensen die de honden willen verzorgen en met hen willen gaan wandelen, maar evengoed kunnen we nog handige klussers gebruiken die willen helpen bij het inrichten van het café”, aldus Kenis.

Meer info op de Facebookpagina van Dogs & Drinks of www.dogsanddrinks.be. Wie op zondag een bezoekje wil brengen, wordt aangeraden om op voorhand te reserveren.