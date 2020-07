In Brugse Poort betrapte dealers krijgen effectieve celstraffen Wouter Spillebeen

29 juli 2020

17u04 0 Gent De Gentse strafrechter heeft De Gentse strafrechter heeft twee cocaïnedealers veroordeeld tot respectievelijk twee jaar en 14 maanden cel nadat ze in de Brugse Poort gevat werden.

In het kader van de intense politieacties in de Brugse Poort enkele maanden geleden werden de twee verdachten ingerekend. De ene zou volgens de informatie van het parket een vrij belangrijke dealer geweest zijn en zou in zes maanden tijd 125.000 euro verdiend hebben. De andere speelde een kleinere rol.

Bij de behandeling van de zaak argumenteerde de verdediging dat de winst die het parket raamde niet klopt. “Het is een misverstand. Hij is geen grote dealer, maar iemand die zelf in een precaire situatie zit. Hij is zelf ook gebruiker en is er absoluut niet rijk van geworden”, aldus de advocaat van de eerste beklaagde. “Ik had geld nodig om medicatie te kopen, want ik ben ziek”, voegde de man eraan toe.

De rechter schatte de winst van de eerste dealer ook kleiner in en laat hem een bedrag van 30.000 euro terugbetalen. Daarnaast krijgt hij een celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief. De kleinere dealer, die naar eigen zeggen enkel verkocht om zijn eigen verslaving te bekostigen, moet voor 14 maanden de gevangenis in. Hij kreeg een boete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief.