In Brugse Poort betrapte cannabisdealer krijgt werkstraf Wouter Spillebeen

15 juli 2020

15u28 0 Gent Een 18-jarige cannabisdealer die bij één van de vele controleacties in de Brugse Poort betrapt werd, moet een werkstraf van 60 uur uitvoeren. De dealer vertelde in de rechtbank dat hij met zijn familie in een kraakpand woont zonder elektriciteit of water.

De jonge dealer werd op de avond van 10 juni betrapt. De Gentse politie was extra waakzaam in de Brugse Poort na een reeks gewelddadige incidenten. Met roadblocks werd iedere passant tijdens controleacties aan een controle onderworpen en er vonden bijna constant patrouilles plaats. Bij één van die controles bleek de 18-jarige jongeman cannabis bij te hebben.

Bij een huiszoeking vond de politie nog eens 23,5 gram cannabis in verkoopklare zakjes en op de gsm van de jongeman vonden de speurders een gesprek dat duidelijk over de verkoop van drugs ging. De verdachte kon niet anders dan bekennen. Hij gaf ook toe dat hij drugs gebruikt had, maar was daar naar eigen zeggen al mee gestopt.

De man heeft de Slovaakse nationaliteit en verblijft met zijn ouders in een kraakpand in Oostakker. Daar heeft hij naar eigen zeggen geen elektriciteit en geen stromend water. Omdat zijn gezin in zo’n erbarmelijke omstandigheden leeft, kreeg hij al begeleiding om werk te vinden. Het Openbaar Ministerie vond het dan ook gepast om een werkstraf te vorderen. Vandaag sprak de rechtbank een werkstraf van 60 uur uit. Als hij die niet correct uitvoert, kan hij alsnog een gevangenisstraf krijgen.