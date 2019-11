IN BEELD: De Zesdaagse van Gent Redactie

18 november 2019

11u23 4

De 79ste Zesdaagse van Gent zit erop. Moreno De Pauw stopte, Ketelken won in een thriller, er waren veel valpartijen en nog meer recycleerbare bekers op de grond. Dat is zo’n beetje de samenvatting van de winterversie van de Gentse Feesten. Ook aanwezig: onze huisfotograaf Wannes Nimmegeers. Hij liet de sportfotografie over aan de specialisten en focuste zich op alles wat rond de baan gebeurde.