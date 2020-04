IN BEELD: Brandweerman en fotograaf Jonas toont hoe zijn collega’s werken in coronatijden Wouter Spillebeen

08 april 2020

14u20 0 Gent Jonas De Vylder (28) is brandweerman bij Brandweerzone Centrum en fotograaf in bijberoep. Dat maakt van hem de geknipte huisfotograaf voor de brandweer. Om zowel intern als naar de buitenwereld toe te tonen hoe het er tijdens de coronacrisis aan toe gaat, richtte hij zijn lens op zijn collega’s.

“Nu ook wij een beetje in lockdown zitten en er geen publiek in de kazerne is toegelaten, wilde ik in beeld brengen hoe we nu werken”, zegt Jonas. “We zitten namelijk in een unieke situatie. Hopelijk maken we dit maar één keer mee. Normaal lopen de brandweermedewerkers en de ambulanciers bijvoorbeeld kriskras door elkaar, maar nu zitten de ambulanciers wat in een ruimte opgesloten. Ik wil tegelijk aan de buitenwereld en intern aan de medewerkers tonen hoe hun situatie eruitziet.”

Onderstaande foto’s zijn voorbeelden van de foto’s die Jonas maakte in en rond de kazerne.