IN BEELD: Binnenkijken in Circus Pipo

19 december 2019

12u00 0 Gent Iconische gebouwen, Gent heeft er veel. Mooi om naar te kijken, moeilijker om een blik te werpen achter de schermen. Onze fotograaf Wannes Nimmegeers kreeg de sleutel van enkele bekende stadsgezichten en fotografeerde ze geheel in zijn eigen stijl.

Zonder sleutel dit keer, maar uiteraard wel mét toestemming, mocht Wannes mee achter de schermen van Circus Pipo. Zij staan nog tot het einde van de kerstvakantie aan de Watersportbaan, met een dagelijkse voorstelling om 15 uur. Het circusleven is geen makkelijk leven. En sinds het verbod op wilde dieren in circussen is overleven hard geworden. Toch werken deze mensen zich dagelijks uit de naad voor hun shows, om hun publiek te plezieren, om mensen blij te maken. De dieren die ze wel nog hebben, worden vertroeteld. Dat dierenactivisten hen soms lastig vallen, treft de circusfamilie dan ook in hun hart. Aan elke show gaat bijna twee uur voorbereiding vooraf. Schminken, klaarzetten, de tent verwarmen, noem maar op.