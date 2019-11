IN BEELD: Binnenkijken achter de gevel van Hotel D’Hane Steenhuyse. Iconische gebouwen: Gent heeft er veel. Die zijn niet allemaal vrij te bezoeken. Onze fotograaf Wannes Nimmegeers kreeg de sleutel van enkele bekende panden in handen en fotografeerde ze geheel in zijn eigen stijl. Vandaag gaan we kijken in hotel D’Hane Steenhuyse in de Veldstraat. redactie

28 november 2019

11u55 0

Maak kennis met de majestueuze woning van de adelijke familie d’Hane Steenhuyse. Dit 18de eeuwse Stadspaleis bulkt van de kleurrijke salons, kunstig meubilair, weelderig behang en zinnenprikkelende muurschilderingen. Er hangen ook schilderijen, onder meer een van Peter Paul Rubens. De groten der aarde hebben er gelogeerd in lang vervolgen tijden. ALexander I, tsaar van Rusland was er bijvoorbeeld in 1814, een jaar later was er de Franse koning Lodewijk XVIII die op de vlucht was voor Napoleon, en datzelfde jaar was er ook Willem I, de pas gekroonde Koning der Nederlanden. Het Hotel D’Hane Steenhuyse werd in 1981 eigendom van de stad. In de jaren ‘90 werd het grondig gerenoveerd, maar wie er binnen komt, wordt nog steeds terug gekatapulteerd in de tijd. De mooie tuin achter het pand is wél altijd publiek toegankelijk, en is een verborgen parel in de stad.