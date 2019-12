IN BEELD: Binnenkijken achter de gevel van het UZ Gent Yannick De Spiegeleir

12 december 2019

14u59 6 Gent Iconische gebouwen, Gent heeft er veel. Mooi om naar te kijken, moeilijker om een blik te werpen achter de schermen. Onze fotograaf Wannes Nimmegeers kreeg de sleutel van enkele bekende stadsgezichten en fotografeerde ze geheel in zijn eigen stijl. Vandaag: het UZ Gent, boven- én ondergronds.

De uitgestrekte ziekenhuiscampus van het UZ Gent wordt wel eens vergeleken met een dorp. Dat is niet eens overdreven als je weet dat er meer dan 6.200 werknemers aan de slag zijn. Bovendien heeft het ziekenhuis haar eigen postkantoor, fietshersteldienst en wasserij.

De oorsprong van het Universitair Ziekenhuis in Gent gaat terug tot 1835. Toen werd bij wet vastgelegd dat het Burgerlijk Hospitaal van Gent de studenten Geneeskunde moest opleiden. Bij gebrek aan een eigen ziekenhuis deed de Faculteit Geneeskunde daarvoor een beroep op de Bijloke, een stadsziekenhuis onder het beheer van de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand.

In 1937 ging de bouw van het nieuwe academische ziekenhuis aan de De Pintelaan van start. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de werken evenwel stil. Het duurde tot 1953 vooraleer het Academisch Ziekenhuis verder werd afgewerkt. In 1959 opende de Kliniek voor Kinderziekten officieel de deuren. Dat is meteen ook de officiële stichtingsdatum van het UZ Gent zoals we het vandaag kennen.

Meer over UZ Gent

Gent