IN BEELD: Binnenkijken achter de gevel van het Oud Gerechtshof

Vandaag: het Oud Gerechtshof.



Wannes Nimmegeers & Yannick De Spiegeleir

05 december 2019

Al sinds de 19e eeuw wordt er recht gesproken in het Oud Gerechtshof aan het Koophandelsplein in Gent. De bouw van een modern justitiepaleis aan het Rabot maakte in 2007 een eind aan het voortdurende plaatsgebrek in het neoclassisistische gebouw. Vandaag zetelt enkel nog het Hof van Beroep in het oud justitiepaleis dat beschermd is als monument. Het contrast met het glazen huis aan de Opgeëistenlaan is groot: in het verleden moest een gerechtsgebouw ontzag opwekken en grandeur uitstralen, nu moet het vooral toegankelijk en transparant zijn. Het oud justitiepaleis herbergt echter prachtige architectuur en markante kunst.