IN BEELD: Binnenkijken achter de gevel van de laatste Rabottoren



Iconische gebouwen, Gent heeft er veel. Mooi om naar te kijken, moeilijker om een blik te werpen achter de schermen. Onze fotograaf Wannes Nimmegeers kreeg de sleutel van enkele bekende stadsgezichten en fotografeerde ze geheel in zijn eigen stijl. Vandaag gaan we behangpapier kijken in de laatste Rabottoren. Redactie

21 november 2019

11u41 3

Vandaag blijft er nog maar één toren over van de drie die begin jaren ‘70 aan het Rabot werden gebouwd. De 197 appartementen, verdeeld over 17 verdiepingen, staan intussen leeg. In het voorjaar van 2020 start de afbraak van het 60 meter hoge gebouw, de vergunning is intussen afgeleverd. Een specialistenwerk, want omdat de toren zo dicht bij de binnenring (R40) staat kan hij niet zomaar worden neergehaald. De toren wordt laag per laag afgeknabbeld.

Net als de twee eerder afgebroken torens, komen er ook in de plaats van deze mastodont kleinere torens met sociale woningen. Tegen 2023 moeten er in totaal acht nieuwe exemplaren staan, samen goed voor 360 sociale appartementen, omringd door veel groen.