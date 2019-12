Impact nieuwe Vlaamse regelgeving: 6.455 Gentenaars moeten meer betalen voor hun sociale woning Sabine Van Damme

04 december 2019

21u09 2 Gent Gent heeft een groot tekort aan sociale woningen, en wie er toch één heeft, zal vanaf volgende maand meer moeten betalen. Dat is een gevolg van een nieuwe regel die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd. Dit is een prijsstijging op de kap van de meest kwetsbare mensen in de samenleving”, zegt Sonja Welvaert van PVDA boos. WoninGent verwacht 4 miljoen extra inkomsten.

Voor Gent heeft de nieuwe manier van huurprijsberekening voor sociale woningen enorme gevolgen. Gent hééft al een enorm ‘arm’ huurdersbestand. En nu blijkt dat door die nieuwe berekening liefst 6.455 huurders meer zullen moeten betalen vanaf januari. Hoeveel meer, dat weten ze nog niet. Anderzijds zijn er ook 1.098 huurders voor wie de prijs zal dalen. WoninGent berekende al dat er voor hen 4 miljoen euro extra huurinkomsten per jaar zullen zijn. Bij WoninGent waren er in 2018 7.830 huurders, die gemiddeld 257 euro voor een appartement betalen, of 354 euro voor een woning.

Onaanvaardbaar

“Deze prijsstijging op de kap van de meest kwetsbare mensen in de samenleving zal zwaar doorwegen”, reageert Sonja Welvaert van de Gentse PVDA. “Dit is onaanvaardbaar. Het kan niet dat de sociale huurders, die het al zeer moeilijk hebben, moeten opdraaien voor de moeilijke financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Zo los je de wooncrisis niet op”, stelt ze. De nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen werd al eerder dit jaar aangekondigd. Tom De Meester van PVDA zal de maatregel aanvechten in het Vlaams parlement, maar ook in Gent zal er nog een stevig woord over gesproken worden, zowel op de commissie wonen als op de gemeenteraad. “Dit is echter een regel die vanuit Vlaanderen is opgelegd, en waar wij niks kunnen aan doen”, zegt bevoegd schepen Tine Heyse. “Wij eisen dat deze maatregel wordt teruggetrokken en dat er een herfinanciering komt van de sociale huisvestingsmaatschappijen”, zegt Welvaert.