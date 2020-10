Ilse behaalt eerste plaats in vrouwenklassement van Container Cup voor studenten Jill Dhondt

08 oktober 2020

16u48 1 Gent Om het academiejaar wat leven in te blazen, organiseerde Telenet eind september een Container Cup voor studenten. Net zoals in het gelijknamige televisieprogramma moesten de deelnemers om het snelst een zevenkamp afleggen in een speciaal daarvoor voorziene container. Ilse Vandenhouweele, studente aan de Arteveldehogeschool, scoorde het beste onder alle vrouwen.

Over heel Vlaanderen schreven ongeveer achterhonderd studenten zich in om deel te nemen aan de studentenversie van de Container Cup. Honderd daarvan werden geselecteerd: twintig uit Antwerpen, twintig uit Gent, twintig uit Hasselt, twintig uit Leuven en nog eens twintig uit Brussel. De beroemde container verhuisde een week lang van stad naar stad, waar de studenten zich in hun eigen studentenstad konden bewijzen.

Aan het eind werden de tijden van alle vrouwelijke studenten in één klassement gegoten en die van de mannelijke studenten in een andere. Van alle vrouwen die deelnamen, legde Ilse Vandenhouweele de zevenkamp het snelste af. De jonge student is afkomstig uit Bredene, maar studeert Lichamelijke Opvoeding aan de Arteveldehogeschool in Gent, waar ze ook deelnaam aan de Container Cup.

Het was te verwachten dat Ilse het opvallend goed zou doen tijdens het roeigedeelte, aangezien ze een getraind roeister is, maar ook in de monkeybars en het gewichtheffen was ze erg sterk. In totaal voltooide ze de zeven proeven in 14 minuten en 21 seconden, meer dan een minuut sneller dan de eerstvolgende studente in het klassement. Bovendien klopte de West-Vlaamse alle vrouwelijke topsporters die deelnamen aan het televisieprogramma in het roeien.