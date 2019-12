Illustrator met wereldfaam Peter Goes signeert zijn nieuw werk in Bookz&Booze Sabine Van Damme

10u42 0 Gent Illustrator Peter Goes heeft een nieuw boek uit, en dat komt hij zaterdag signeren in Bookz&Booze in de Hoogpoort. Goes is een Gentenaar in hart en nieren, en zijn werk is bekend in de hele wereld.

Dat de naam Peter Goes niet meteen een belletje doet rinkelen, is even logisch als schandalig. Deze Gentenaar beweegt zich uiterst bescheiden doorheen de stad, en staat eigenlijk nooit in het voetlicht. Nochtans is zijn werk wereldvermaard. Zijn vorige boek werd in 24 talen uitgegeven, om maar iets te zeggen. Ook van de nieuweling, ‘Tijdlijn’, staat nu al vast dat er een Engelse, Duitse en Franse versie zullen uitkomen, naast uiteraard de Nederlandstalige.

“De volledige titel is ‘Tijdlijn, Wetenschap en Techniek, een reis door de geschiedenis’”, vertelt Goes. “Het is een soort weetjesboek, iets voor kinderen die net iets minder braaf zijn geweest. Het begint heel lang geleden, en loopt golvend naar vandaag. Een beetje zoals een rivier van tijd. Daarom staat de tekst ook in golven gedrukt.” Wie snel doorheen het boek bladert ziet een vrolijke chaos van tekeningen en teksten. Alles lijkt door elkaar te staan, maar er zit wel degelijk historisch correcte logica in de wondere wereld van Peter Goes. Goes heeft er een jaar aan gewerkt. “En ik ben al bezig aan mijn volgende boek”, grijnst hij. “Dat wordt er eentje zonder tekst, een tekenboek dus.”

Zijn bekendste werk tot nu heette ook Tijdlijn, maar dan zonder ondertitel. Het werd internationaal gelauwerd en geroemd. The Financial Times bijvoorbeeld noemde het ‘hugely informative, hugely entertaining’, of extreem informatief en extreem vermakelijk. Ook zijn boek ‘rivieren’ was een hoogvlieger. “De boeken van Goes kan je onmogelijk uitlezen”, zegt Ief Stuyvaert van Bookz&Booze. “Je ontdekt er elke keer weer iets nieuws in.”

Goes signeert op zaterdag 7 december van 14 tot 17 uur in Bookz&Booze in de Hoogpoort, wie langskomt krijgt er een glas Canadese Maple Whiskey bij.