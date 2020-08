Il Postino: ijsje eten met zicht op de Graslei Wietske Vos

04 augustus 2020

11u08 0 Gent Er komen weer warme dagen aan, en dan kan een ijsje bijzonder goed smaken. En voor het eerst heeft Gent nu een ijskraam op de meest toeristische plek van de stad. Vanuit een achteringang van het voormalige postgebouw aan de Korenmarkt, met zicht op de Graslei en de Leie, verkopen Justine Maes (19) en Louis De Paepe (22) artisanaal ijs. De nieuwe ijswinkel kreeg de toepasselijke naam ‘Il Postino’ mee.

Zoals dat voor veel nieuwe initiatieven vandaag het geval is, is ook het idee voor ‘Il Postino’ ontstaan naar aanleiding van de coronacrisis. Louis De Paepe is de zoon van Geert De Paepe, de eigenaar van het oude postgebouw en ook uitbater van het restaurant Taxi’s in de Zuidstationstraat. “Ik ben onlangs afgestudeerd aan hotelschool Spermalie aan Brugge en ik werk in Taxi’s”, vertelt Justine Maes. “Door corona is daar echter veel minder werk. We hebben dan de koppen bij elkaar gestoken, waarbij Geert De Paepe met het idee voor dit ijskraam kwam.”

In de voormiddag wordt het ijs gemaakt, in de namiddag wordt het verkocht vanaf 14u. Er zijn zestien smaken, die regelmatig wisselen. De winkel is voorlopig een pop-up, tot oktober. “Dan gaan we evalueren en wordt beslist of we het initiatief verlengen”, aldus Justine Maes.

Il Postino, Graslei 15, dinsdag tot en met zondag vanaf 14u tot 23u (tenzij het regent).